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İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 23:15 | Son Güncelleme

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık...

Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Can, "İlk hat-trickim Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma uumtlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm." dedi.

Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, "3-3'ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi." cevabını verdi.

ÖZET | Başakşehir 3-4 RB LeipzigÖZET | Başakşehir 3-4 RB Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN HESABINDAN İRFAN CAN PAYLAŞIMI

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İRFAN CAN'IN İLKLERİ...

-İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde 2004'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.
-İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Galatasaray) ve Arda Turan'dan (Barcelona) sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan 4. Türk futbolcu oldu.
-Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapıp maç kaybeden 3. isim İrfan Can Kahveci oldu.
Ronaldo (2003)
Gareth Bale (2010)
İrfan Can Kahveci (2020)


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