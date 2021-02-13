Irina Shayk'ı bu halde bile tanıdılar

Rus model Irina Shayk, önceki gün oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea De Seine Shayk Cooper'ı okuldan almak için New York'taki evinden çıktı.

KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Siyahlara bürünen 35 yaşındaki Shayk, kombinini sarı renkli uzun bir manto, siyah beyzbol şapkası, siyah güneş gözlükleri ve siyah maske ile tamamladı. Kızı Lea'yı okuldan aldıktan sonra bebek arabasına oturtan model, hemen evinin yolunu tuttu. Fotoğrafçılar, kızının okulu yürüme mesafesinde olan Shayk'ı, hem evinden Lea'yı almaya giderken hem de kızıyla birlikte geri dönerken bir an bile yalnız bırakmadı.

TANIYANLAR EL SALLADI

Shayk, her ne kadar tanınmamak için önlem almışsa da sokaktan geçen ve onun kim olduğunu bilenler de ünlü model yanlarından geçerken ona el salladı. Fotoğrafçılara aldırmayan Irina Shayk, tek kelime etmeden hızlı adımlarla evine doğru ilerledi ve bina görevlisinin de yardımıyla hemen içeri girdi.

Bradley Cooper'dan ayrıldıktan sonra New York'ta bir apartman dairesine taşınan Shayk'a burada zaman zaman annesi Olga da eşlik ediyor