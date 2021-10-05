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Irina Shayk’ın seksi pozunu taklit eden Celeste Barber, sosyal medyada gündem yarattı! O isim sessiz kalmadı

05.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturyalı komedyen Celeste Barber, yine takipçilerini eğlendirmeyi başaran bir paylaşıma imza attı. Ünlü isimlerin profesyonel fotoğrafçıların maharetli ellerinden çıkan pozlarını sosyal medya hesabından kendisine göre yeniden yorumlayan Celeste Barber’ın hedefinde sevilen model Irina Shayk vardı. Shayk’ın gönderisini taklit eden Barber’e ise ünlü modelden cevap jest hızıyla geldi.

Irina Shayk’ın seksi pozunu taklit eden Celeste Barber, sosyal medyada gündem yarattı! O isim sessiz kalmadı

Ünlülerin sosyal medya hesaplarında gerçek olmayacak kadar kusursuz göründüklerini ve insanüstü güçlere sahip birer varlık olarak algılandığını söyleyen Barber kendi hesabından onların ikonik hale gelen fotoğraflarını ti’ye alıyor. Mükemmel güzellik olmadığını ve sosyal medyanın sahteliğini vurgulayan Barber’i dünyanın pek çok ülkesinden milyonlarca kişi takip ediyor. Sevilen komedyenin son paylaşımı ise Irina Shayk oldu.

HEMEN CEVAP VERDİ

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39 yaşındaki komedyen, Irina Shayk’ın orijinal pozuyla yan yana yüklediği fotoğrafla dikkatleri çekti. Ünlü modelin yeşil mayokini ve siyah çizmelerini Barber kendisine göre yeniden kombinledi. Yaklaşık yarım milyona yakın beğeni alan gönderiye Shayk ise ateş emojisiyle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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