Irina Shayk'tan 5 yıl sonra Ronaldo itirafı

Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söylemişti... Bonya, 'Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk'ın 5 yıllık ilişki sözleşmesi imzaladıklarını iddia etmişti.

YENİ KIZ ARKADAŞI DA SÖZLEŞMELİ İDDİASI

Viktoriya Bonya iddialarını, "Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim." sözleriyle sürdürdü.

SHAYK İLK KEZ KONUŞTU

Juventus'ta forma giyen süperstar Cristiano Ronaldo şuanda Georgina Rodriguez ile birlikte. Güzel model Irina Shayk ise dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper ile beraber ve bir de çocukları var. Irina Shayk, Ronaldo ile ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan ünlü model Irına Shayk, ilişkilerinin neden bittiğini şu sözlerle açıkladı: "Hakkımızda çok şey yazıldı, çizildi. Ama işin gerçeği Cristiano, beni bir çok kadınlar aldattı. İlişkimizi bitiren buydu."



