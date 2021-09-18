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Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü

18.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Bradley Cooper'dan 2019 yılında ayrılan ünlü model Irına Shayk, babalık konusunda eski eşine övgüler yağdırdı.

Irina Shayk'tan Bradley Cooper'a babalık övgüsü

Rus model Irina Shayk (35), 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2019'da ayrıldığı, kızları Lea'nin babası Bradley Cooper'ı övdü.

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Shayk, "Bradley dadıya karşı. Lea ile çok iyi ilgileniyor. Hatta babakız tatile gittiklerinde bile yardım almıyor. Birlikte iki hafta tatile çıktıklarında bir kez bile aramam gerekmedi."

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NE OLMUŞTU?

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de başrolünde Lady Gaga ile birlikte rol aldığı A Star is Born filmi Irina Shayk ile 4 yıldır devam eden ilişkilerinin sonu oldu.

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Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" demişti.

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Bradley Cooper kızı Lea ile birlikte sık sık New York sokaklarından objektiflere yakalanıyor...
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Bradley Cooper
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