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Irina Shayk tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi

25.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce ayrılık kararı veren ve bir kız çocuk sahibi olan ünlü ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile Rus model Irina Shayk beraber tatil yapınca yeniden gündeme gelmişti. Güzel model yine tatile çıktı. Shayk tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi.

Irina Shayk tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi

Yaklaşık üç yıl önce ayrılık kararı veren Rus model Irina Shayk ve ABD'li oyuncu Bradley Cooper'ın yeniden birleştikleri iddiası gündemdeyken ikili tatile çıkmıştı. Modelin eski sevgilisinden bir çocuk daha istediği iddiaları gündemdeyken ünlü model iddialara açıklama yapmamıştı.

Irina Shayk aşk hayatında dair sessizliğini korurken gün batımlarını geri sayıyor.

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Irina Shayk bugünlerde Noel tatilinde. 36 yaşındaki süper model, Instagram'da tanga bikinisini giyip gün batımına yüzünü döndü.

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Fiziğiyle plajda boy gösteren modeli görenler ünlü modele beğeni yağdırdı.


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