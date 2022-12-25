Irina Shayk tanga bikinisini giyip gün batımında boy gösterdi

Yaklaşık üç yıl önce ayrılık kararı veren Rus model Irina Shayk ve ABD'li oyuncu Bradley Cooper'ın yeniden birleştikleri iddiası gündemdeyken ikili tatile çıkmıştı. Modelin eski sevgilisinden bir çocuk daha istediği iddiaları gündemdeyken ünlü model iddialara açıklama yapmamıştı.

Irina Shayk aşk hayatında dair sessizliğini korurken gün batımlarını geri sayıyor.

Irina Shayk bugünlerde Noel tatilinde. 36 yaşındaki süper model, Instagram'da tanga bikinisini giyip gün batımına yüzünü döndü.

Fiziğiyle plajda boy gösteren modeli görenler ünlü modele beğeni yağdırdı.



