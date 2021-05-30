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  4. Irmak Ünal'ı Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Tek tek fotoğraflarını paylaştı

Irmak Ünal'ı Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Tek tek fotoğraflarını paylaştı

30.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giderek tatil sezonunu açan ünlüler arasında yer alan Irmak Ünal, tatil beldesine başka bir açıdan baktı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile pandemi sürecinde kullanılan maskelerin yere atıldığı konusunu vurgulayarak sitem etti. Ünal, bu paylaşımı ve çevreye olan düşkünlüğü ile dikkat çekti.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte birçok ünlü isim tatil sezonunu açarak Bodrum'a gitti. Tercihini Bodrum'dan yana kullanan diğer bir isim ise ünlü oyuncu Irmak Ünal oldu. Yaz sezonunu açan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla yere maske ve çöp atanlara isyan etti.

Irmak Ünal o görüntülere daha fazla dayanamadı!

Sezonu Bodrum’da açan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yere maske ve çöp atanlara isyan etti.

Soluğu Bodrum'da aldı

Soluğu Bodrum'da aldı
Soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, dünyaca ünlü tatil cennetinde karşılaştığı manzara sonrasında telefonuna sarıldı.

O görüntüleri paylaştı

O görüntüleri paylaştı
Yerlere atılmış çöpleri ve maskeleri görüntüleyen Irmak Ünal etrafı kirleten umursamaz insanları uyardı.

Canıma tak etti

Canıma tak etti
Ünal, "Canıma tak etti. Her yer pis maske dolu. Yerlere fırlatılmış ayıp. Burası turizm cennetimiz Bodrum gerçekten çok yazık" sözleri ile tüm tatilcileri daha duyarlı olmaya davet etti.

Irmak Ünal kimdir?

Irmak Ünal kimdir?
Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent’in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.
1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı. 2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi. 2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı.
Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu. Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Irmak Ünal
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