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Bakan Tekin'den Kocaeli'de öğretmene yapılan saldırıyla ilgili açıklama! "Bakanlık olarak adli sürecin takipçisi olacağız"

28.05.2024 18:54
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir öğrenci velisi, ders işlendiği sırada sınıfı basarak öğretmene saldırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Bakan Tekin'den Kocaeli'de öğretmene yapılan saldırıyla ilgili açıklama! "Bakanlık olarak adli sürecin takipçisi olacağız"

Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi.

YAKINLARINI ÇAĞIRARAK ÖĞRETMENE SALDIRDI

Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı.

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Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.
Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı.

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"BAKANLIK OLARAK ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin (Öğretmenlik Meslek Kanunu) bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen Kocaeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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