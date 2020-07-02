'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

Kolay yapımı ve ekonomik olmasıyla diğer tatlılardan bir adım önde olan irmik helvasının yeri her zaman ayrıdır. Kışın tereyağlı irmik helvası yazın ise dondurmalı irmik helvası ön planı çıksa da, irmik helvası onlarca farklı çeşidiyle ağızları suladırıyor. İrmik helvası, Osmanlı’dan günümüze popülerliğini koruyarak geldi. Orta Doğu ve Balkanlarda sıkça tercih edilen bu Türk tatlısı, zaman içerisinde yenilenerek çeşitledi. Çat kapı gelen misafirlere jet hızında yapabileceğiniz gibi sadece kendinizi şımartmak için bile irmik helvası yapabilirsiniz. Karşınızda belki de şimdiye kadar duymadığınız çeşitleriyle irmik helvası tarifleri...
Türk mutfağının eskimeyen lezzeti irmik helvasının en çok tercih edileni... Evdeki malzemelerle yapıp, damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.
İşte son yılların gözde lezzeti dondurmalı irmik helvasının aradığınız tarifi. Yaz sıcaklarına yakışan bir lezzet olan dondurmalı irmik helvası bu tarif sayesinde adeta bir şef gibi yapacaksınız.
Tercihi her zaman sadeden yana olanların bayılacağı klasik irmik helvası tarifi. İster sıcak isterseniz soğuk servis edebilirsiniz. Tam ölçülü, efsane lezzet için tek yapmanız gereken mutfağa gitmek.
Laktoza duyarlılığı olan veya süt sevmeyenlerin imdadına yetişen sütsüz irmik helvası tarifi. Süt yerine suyun kullanıldığı tarife ek olarak tüm ince ayrıntılarıyla sütlü irmik helvası tarifini de bulabilirsiniz.
Mükemmel bir ikramlık tatlı olan cevizli irmik helvası tarifi, hem kokusuyla hem de lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.
Tatlılarla aranıza mesafe mi koydunuz? O zaman pekmezli irmik helvasına hayır demezsiniz. İrmik helvası tarifini efsane bir lezzet haline getiren pekmezli irmik helvasının tadına bir kere baktınız mı bir daha klasik irmik helvasını tercih etmeyeceksiniz.
İrmik ve unun birlikte kullanıldığı irmikli un helvası, mükemmel lezzeti ve lokum gibi kıvamıyla önemli günlerin vazgeçilmezi olacak.
Sırrı içindeki peynirde gizli olan peynirli irmik helvası lezzet fışkıran Hatay’dan tüm insanlığa hediye edildi. Yarım saatte hazırlayabileceğiniz peynirli irmik helvasının tüm inceliklerini tarifimizden öğrenebilirsiniz.
Sevdiklerinizi şaşırtmanın en tatlı yolu, çikolatalı irmik helvası tarifi. Her yaştan hayranı bol olan çikolatanın irmikle buluştuğu çikolatalı irmik helvasını çok seveceksiniz.
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