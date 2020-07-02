'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

Kolay yapımı ve ekonomik olmasıyla diğer tatlılardan bir adım önde olan irmik helvasının yeri her zaman ayrıdır. Kışın tereyağlı irmik helvası yazın ise dondurmalı irmik helvası ön planı çıksa da, irmik helvası onlarca farklı çeşidiyle ağızları suladırıyor. İrmik helvası, Osmanlı’dan günümüze popülerliğini koruyarak geldi. Orta Doğu ve Balkanlarda sıkça tercih edilen bu Türk tatlısı, zaman içerisinde yenilenerek çeşitledi. Çat kapı gelen misafirlere jet hızında yapabileceğiniz gibi sadece kendinizi şımartmak için bile irmik helvası yapabilirsiniz. Karşınızda belki de şimdiye kadar duymadığınız çeşitleriyle irmik helvası tarifleri...

TAM ÖLÇÜLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

Türk mutfağının eskimeyen lezzeti irmik helvasının en çok tercih edileni... Evdeki malzemelerle yapıp, damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

İşte son yılların gözde lezzeti dondurmalı irmik helvasının aradığınız tarifi. Yaz sıcaklarına yakışan bir lezzet olan dondurmalı irmik helvası bu tarif sayesinde adeta bir şef gibi yapacaksınız.

KLASİK İRMİK HELVASI TARİFİ

Tercihi her zaman sadeden yana olanların bayılacağı klasik irmik helvası tarifi. İster sıcak isterseniz soğuk servis edebilirsiniz. Tam ölçülü, efsane lezzet için tek yapmanız gereken mutfağa gitmek.