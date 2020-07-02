YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

basak.deniz basak.deniz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İrmik helvası, tatlı krizlerinin bir numaralı kurtarıcısı. Zamanla o kadar çok gelişip değişti ki dondurmalısından çikolatalısına onlarca farklı çeşitle karşımıza çıkmaya başladı.

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

Kolay yapımı ve ekonomik olmasıyla diğer tatlılardan bir adım önde olan irmik helvasının yeri her zaman ayrıdır. Kışın tereyağlı irmik helvası yazın ise dondurmalı irmik helvası ön planı çıksa da, irmik helvası onlarca farklı çeşidiyle ağızları suladırıyor. İrmik helvası, Osmanlı’dan günümüze popülerliğini koruyarak geldi. Orta Doğu ve Balkanlarda sıkça tercih edilen bu Türk tatlısı, zaman içerisinde yenilenerek çeşitledi. Çat kapı gelen misafirlere jet hızında yapabileceğiniz gibi sadece kendinizi şımartmak için bile irmik helvası yapabilirsiniz. Karşınızda belki de şimdiye kadar duymadığınız çeşitleriyle irmik helvası tarifleri...

TAM ÖLÇÜLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

Türk mutfağının eskimeyen lezzeti irmik helvasının en çok tercih edileni... Evdeki malzemelerle yapıp, damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

İrmik helvası tarifi: Kıvamı yerinde lezzeti mükemmelİrmik helvası tarifi: Kıvamı yerinde lezzeti mükemmel

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

İşte son yılların gözde lezzeti dondurmalı irmik helvasının aradığınız tarifi. Yaz sıcaklarına yakışan bir lezzet olan dondurmalı irmik helvası bu tarif sayesinde adeta bir şef gibi yapacaksınız.

Dondurmalı irmik helvası tarifi: Yaz akşamlarına en çok o yakışırDondurmalı irmik helvası tarifi: Yaz akşamlarına en çok o yakışır

KLASİK İRMİK HELVASI TARİFİ

Tercihi her zaman sadeden yana olanların bayılacağı klasik irmik helvası tarifi. İster sıcak isterseniz soğuk servis edebilirsiniz. Tam ölçülü, efsane lezzet için tek yapmanız gereken mutfağa gitmek.

Klasik irmik helvası tarifi: Dumanı üstünde tüten en lezzetli tatlıKlasik irmik helvası tarifi: Dumanı üstünde tüten en lezzetli tatlı

SÜTSÜZ VE SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

Laktoza duyarlılığı olan veya süt sevmeyenlerin imdadına yetişen sütsüz irmik helvası tarifi. Süt yerine suyun kullanıldığı tarife ek olarak tüm ince ayrıntılarıyla sütlü irmik helvası tarifini de bulabilirsiniz.

İkisi bir arada: Sütsüz ve sütlü irmik helvası nasıl yapılır?İkisi bir arada: Sütsüz ve sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

CEVİZLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Mükemmel bir ikramlık tatlı olan cevizli irmik helvası tarifi, hem kokusuyla hem de lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.

Cevizli irmik helvası tarifi: Kokusuyla baş döndürürCevizli irmik helvası tarifi: Kokusuyla baş döndürür

PEKMEZLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Tatlılarla aranıza mesafe mi koydunuz? O zaman pekmezli irmik helvasına hayır demezsiniz. İrmik helvası tarifini efsane bir lezzet haline getiren pekmezli irmik helvasının tadına bir kere baktınız mı bir daha klasik irmik helvasını tercih etmeyeceksiniz.

Tam ölçülü, mükemmel pekmezli irmik helvası tarifiTam ölçülü, mükemmel pekmezli irmik helvası tarifi

İRMİKLİ UN HELVASI TARİFİ

İrmik ve unun birlikte kullanıldığı irmikli un helvası, mükemmel lezzeti ve lokum gibi kıvamıyla önemli günlerin vazgeçilmezi olacak.

İrmikli un helvası tarifi: Yok böyle bir lezzetİrmikli un helvası tarifi: Yok böyle bir lezzet

PEYNİRLİ İRMİK HELVASI

Sırrı içindeki peynirde gizli olan peynirli irmik helvası lezzet fışkıran Hatay’dan tüm insanlığa hediye edildi. Yarım saatte hazırlayabileceğiniz peynirli irmik helvasının tüm inceliklerini tarifimizden öğrenebilirsiniz.

Peynirli irmik helvası tarifi: Bir Hatay klasiği...Peynirli irmik helvası tarifi: Bir Hatay klasiği...

ÇİKOLATALI İRMİK HELVASI TARİFİ

Sevdiklerinizi şaşırtmanın en tatlı yolu, çikolatalı irmik helvası tarifi. Her yaştan hayranı bol olan çikolatanın irmikle buluştuğu çikolatalı irmik helvasını çok seveceksiniz. 

Çikolatalı irmik helvası tarifi (Videolu tarif)Çikolatalı irmik helvası tarifi (Videolu tarif)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı!

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı!

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Cinsel organı olmayan biriyle aşk yaşıyor!

Evde Antep lahmacunu yapabilirsiniz! Ustasından efsane lezzetin püf noktaları...

Evde Antep lahmacunu yapabilirsiniz! Ustasından efsane lezzetin püf noktaları...

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Dikkat! Aldığınız zeytinyağı kalitesiz çıkabilir! Kalitelisi işte böyle anlaşılıyor...

Dikkat! Aldığınız zeytinyağı kalitesiz çıkabilir! Kalitelisi işte böyle anlaşılıyor...

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Hindistan Cevizli Brownie

Hindistan Cevizli Brownie

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su böreği tarifi: Püf noktalarıyla gerçek su böreği yapımı

Hamuru yırtılmadan su böreği yapmak için...

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka yapılışı

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka yapılışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.