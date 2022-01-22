İş başvurularından cevap alamayan kadın, özgeçmişi yerine regl takip formunu gönderdiği fark etti! Gerçeği öğrenince utandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki Ashleigh Keenan, iş aradığı süreçte başına gelen ilginç bir olayı sosyal medyadan anlattı. Uzun bir süre boyunca işsiz kaldığından söz eden Keenan, onlarca şirkete özgeçmişini göndermesine rağmen hiçbir şekilde dönüş alamamasından endişelendi. Aylar sonra şirketlere gönderdiği özgeçmişleri yeniden incelemeye karar veren İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki Ashleigh Keenan, yanlışlıkla regl takip formu gönderdiğini fark etti.

SOSYAL MEDYA POPÜLER OLDU

Ashleigh Keenan’in başına gelen komik olay sosyal medyanın dikkatini çekti. Genç kadının paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ise benzer bir durumun başlarına geldiğini ve özgeçmişlerini göndermeden önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.



