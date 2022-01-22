Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İş başvurularından cevap alamayan kadın, özgeçmişi yerine regl takip formunu gönderdiği fark etti! Gerçeği öğrenince utandı

İş başvurularından cevap alamayan kadın, özgeçmişi yerine regl takip formunu gönderdiği fark etti! Gerçeği öğrenince utandı

22.01.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki Ashleigh Keenan, yaşadığı ilginç bir olayı sosyal medya hesabından anlattı. Uzun süredir işsiz kaldığını ifade eden Keenan, onlarca yere özgeçmişini (CV) göndermesine rağmen bir türlü dönüş alamayınca endişelendi. Özgeçmişindeki bilgilere güvenen Keenan ise durumu araştırmaya başladı, öğrendiği gerçek karşısında utancını gizleyemedi.

İş başvurularından cevap alamayan kadın, özgeçmişi yerine regl takip formunu gönderdiği fark etti! Gerçeği öğrenince utandı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki Ashleigh Keenan, iş aradığı süreçte başına gelen ilginç bir olayı sosyal medyadan anlattı. Uzun bir süre boyunca işsiz kaldığından söz eden Keenan, onlarca şirkete özgeçmişini göndermesine rağmen hiçbir şekilde dönüş alamamasından endişelendi. Aylar sonra şirketlere gönderdiği özgeçmişleri yeniden incelemeye karar veren İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 23 yaşındaki Ashleigh Keenan, yanlışlıkla regl takip formu gönderdiğini fark etti.

14 yaşından beri saçını kestirmiyor! Hayranından aldığı ilginç teklifi itiraf etti: Saçlarımı yalamak istiyorlar14 yaşından beri saçını kestirmiyor! Hayranından aldığı ilginç teklifi itiraf etti: Saçlarımı yalamak istiyorlar

SOSYAL MEDYA POPÜLER OLDU

cv

Ashleigh Keenan’in başına gelen komik olay sosyal medyanın dikkatini çekti. Genç kadının paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ise benzer bir durumun başlarına geldiğini ve özgeçmişlerini göndermeden önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Herkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadıHerkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İrlanda Dublin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.