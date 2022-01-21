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14 yaşından beri saçını kestirmiyor! Hayranından aldığı ilginç teklifi itiraf etti: Saçlarımı yalamak istiyorlar

21.01.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan’da yaşayan 30 yaşındaki Anna Shepherd, 13 yaşındayken saçlarının beyazlamaya başladığını fark ettiğinde büyük bir hayran kırıklığı yaşadı. Yaşıtlarının kendisini Disney’in kötü karakteri Cruella’ya benzettiklerini ifade eden Shepherd, uzun yıllar boyunca dışlandığını anlattı. Şimdilerde ise doğal buklelerini kucaklayan Stepherd, gerçek hayattaki Rapunzel olarak sosyal medyada popüler olmayı başardı.

14 yaşından beri saçını kestirmiyor! Hayranından aldığı ilginç teklifi itiraf etti: Saçlarımı yalamak istiyorlar

13 yaşında saçlarının beyazlamaya başladığını anlatan Anna Shepherd, tam 17 yıldır saçlarını kestirmiyor. Çocukluk dönemlerinde saç rengi nedeniyle büyük bir zorluk yaşadığını anlaran Stepherd, diğer çocukların kendisine Cruella’da dahil olmak üzere pek çok lakap taktığını söyledi. Doğal güzelliğini kabul ettiğini açıklayan Stepherd’ın saçları şu anda 152 cm uzunluğunda. Saç bakım tüyolarını paylaştığı sosyal medya hesabından popüler olan Stepherd’ı dünyanın pek çok noktasından binlerce kişi takip ediyor.

SAÇ BAKIM TÜYOLARINI ANLATTI

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Uzun saçları sağlıklı ve bakımlı görünen Stepherd, bu görüntünün saçını ayda sadece bir kez yıkamaya bağlı olduğunu anlattı. Saçlarda bulunan doğal yağın beslediğini söyleyen Stepherd’ın bakım ipuçları 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Çocukluk dönemlerinde yaşadığı zorluklardan söz eden Stepherd, “Saçlarım beyazlamaya başlayınca anneme saçımı boyamama izin vermesi için yalvardım. Çünkü yaşlı görünmekten çok büyük endişe ediyordum. İnsanlar sürekli olarak gri saçlarıma bakarak yorumlar yapıyordu. Yapılan olumsuz yorumlar incilmeme neden oluyordu.Ama zamanla gri saçlarımı sevmeyi öğrendim ve o benim bir uzantım oldu” dedi.

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TUHAF İSTEKLER ALIYORUM

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Farklılığın yarattığı gizemden hoşlandığını dile getiren Stepherd, görüntüsünün sosyal medya dikkatleri çektiğini söyledi. Saçlarını beğenen insanların yanında Stepherd, oldukça ilginç istekler aldığını da söyledi. Bir hayranının saçlarını yalamak istediğine yönelik olarak attığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Stepherd, popülerliğin bazen korkutucu olduğunu da itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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