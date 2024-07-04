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İş yeri yıkımını durdurmak için cinsel ilişki teklifinde bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

04.07.2024 10:16
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Antalya'da iş yerinin yıkımının durdurulması için bir kadına cinsel ilişki talebinde bulunan eski Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Nevzat Avcı'nın görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dükkan sahibi Faten E. ismindeki kadına, 'dükkanı yıkmamak için benimle bir gece birlikte olacaksın' diyen Avcı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İş yeri yıkımını durdurmak için cinsel ilişki teklifinde bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

Aksu Belediyesi'nin eski Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın geçen şubat ayında bir iş yerinin yıkım kararını kaldırtmak için bina sahibi Suriye uyruklu Faten E.'den cinsel ilişki talebinde bulunduğu anların görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Skandal görüntüler sonrası eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Avcı'yı görevinden alıp, belediyeyle ilişiğini kesti.

ADI BİRÇOK YOLSUZLUK İDDİASIYLA ANILDI

Nevzat Avcı'nın, olay öncesinde çok sayıda yolsuzluk yaptığı, birçok kişi tarafından savcılığa ve CİMER'e şikayet edildiği, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay raporlarında yapılan tespitlere rağmen görevine devam ettirildiği iddia edildi. Cinsel ilişki karşılığında pazarlık yaptığı tespit edilen Nevzat Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'DELİLLENDİRMEK İÇİN TEKLİFE 'TAMAM' DEDİM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevzat Avcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü olarak görev yapan Nevzat Avcı'nın, bir kadına ait iş yerinin yıkımının durdurulması karşılığında cinsel ilişki talebinde bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi. İfadesine yer verilen Faten E.'nin, iş yerini eşiyle birlikte işlettiği, iş yerinin ruhsat ve çalışma kaydının kendi üzerinde olması nedeniyle oturma ve çalışma izni olduğu aktarıldı.

Faten E. ifadesinde, 4 yıldır işlettiği dükkanı hakkında daha önce yıkım kararı verildiğini, bu durumu sonradan öğrendiğini belirterek, "İş yerinin ruhsatını kaybetmiştim. Yenisini almak üzere Aksu Belediyesi'ne gittim. Yapı işleri ile ilgili bir kısımda Nevzat Avcı ile ruhsat konusunda görüşme sağladım. Kendisi bana iş yeri ile ilgili yıkım kararı olduğunu söyledi. 'Bu dükkanı yıkacağız ama bu senin elinde' dedi. Ben de 'Tam olarak ne dediğinizi anlamadım' demem üzerine tekrar bana, 'Dükkanın yıkılması tam olarak senin elinde' dedi. Gitmem gerektiğini söyleyerek 'Yarın dükkana kahvaltıya geleceğim' dedi. Ertesi gün Nevzat Avcı, iş yerime geldi. İş yerinde bana 'Dükkanı yıkmamak için benimle bir gece birlikte olacaksın' dedi. Ben de kendisine 'Tamam, olur' dedim. Aslında şahsın bana yaptığı bu teklifi delillendirmek için teklife 'tamam' dedim" dedi.

'180 BİN LİRALIK CEZANIN İPTAL EDİLECEĞİ SÖYLENDİ'

Ertesi gün Aksu Belediyesi'ne giderek Nevzat Avcı ile görüştüğünü, görüşmeyi cep telefonu ile kayda aldığını, Avcı'nın yüzünün gözükmemesi nedeniyle ertesi gün tekrar yanına giderek, ikinci bir kayıt aldığını aktaran Faten E., sosyal medya ve basında yer alan görüntülerin de bunlar olduğunu söyledi. Faten E., görüntülerde görüleceği üzere Avcı'nın kendisi ile birlikte olması karşılığında yıkım kararını erteleyeceğini, iş yerine kesilen 180 bin lira cezanın da iptal edileceğini söylediğini belirtti. Görüntü kaydını arkadaşı Mustafa B. ile eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e götürdüklerini, ancak görüşemediklerini belirten Faten E., görüntüleri özel kalem müdürü Hasan K.'ye verdiklerini söyledi. Faten E. görüntülerin nasıl yayıldığı konusunda bilgisi olmadığını savundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nevzat Avcı ise Faten E. ile iş yeriyle ilgili işlemleri görüşmek için Aksu Belediyesi'ne geldiğinde tanıştığını belirterek, kendisinin değil; Faten E.'nin cinsel birliktelik karşılığı yıkım kararını kaldırma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu teklifi reddetmesi sonrası para teklifinde bulunduğunu iddia eden Avcı, birkaç gün sonra tekrar gelen Faten E'nin, yıkım kararının kaldırılması ve 180 bin lira cezanın iptali karşılığında kendisiyle 4 kez birlikte olacağını söylediğini iddia etti. Görüntülerde yer alan ifadelerin bu teklif üzerine 'dalga geçmek' amacıyla yapılan konuşmalar olduğunu savunan Avcı, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. İrtikap suçunu işlemedim. Herhangi bir menfaat temin etmedim. Faten E. isimli kadınla da bu kasıtla konuşmadım. Kendisini ciddiye almadım" dedi. Video kayıtlarında kaydedilen ses analizlerinin de yer verildiği iddianamede, Nevzat Avcı'nın 'rüşvet talebinde bulunma' suçundan 6 yıla kadar hapisle yargılanması istendi. Avcı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
antalya işyeri skandal
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