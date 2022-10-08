IŞİD saldırısından sağ çıktı! Hayata tutunamayınca ötenazi istedi

O sırada 17 yaşında olan Shanti, 32 kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan, IŞİD teröristlerinin gerçekleştirdiği bombalı saldırı esnasında okul arkadaşlarıyla birlikte Belçika havaalanının gidiş salonundaydı. Patlamadan sağ çıkan genç kadın, herhangi bir fiziksel hasar almadı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Ancak olayın adından yaşadığı panik ataklardan ve girdiği depresyondan kurtulamadı. Uzun süre rehabilitasyon tedavisi gördü ve bir dizi anti-depresan ilaç kullandı. Ancak bu süreçte, 2018 ve 2020 yıllarında iki kez kendini öldürmeye çalıştı.

KUŞKU UYANDIRDI

Olayın ardından sık sık yaşadıklarını anlatmak için sosyal medyaya başvuran genç kadın bir gönderisinde günde 11 antidepresan tükettiğini, onlarsız yaşayamaz hale geldiğini ve artık hiçbir şey hissedemeyen bir hayalet gibi hissettiğini söyledi. ''Belki de ilaçlardan başka çözümler de vardır." diyerek kuşku uyandırdı.

TALEBİ ONAYLANDI

Psikolojik sorunlar yaşayan Shanti, bu yılın başlarında Belçika'da yasal bir prosedür olan ötenaziye yöneldi ve iki psikiyatristin talebini onaylamasının ardından 7 Mayıs 2022'de hayatına son verildi.

''SİZİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM''

Genç kadın, ötenazi yapıldığı gün sosyal medya hesabında "Güldüm ve ağladım. Son güne kadar... Sevdim ve gerçek sevginin ne olduğunu hissetmeme izin verildi. Şimdi huzur içinde gideceğim. Sizi şimdiden özlediğimi bilin." diye yazdı.

''GÜVENDE HİSSETMEDİ''

Shanti'nin hikayesi bu hafta başında annesi Marielle'nin Belçika'da yayın yapan VRT kanalında kızının çektiği acıları anlatmasıyla gündeme geldi. Marielle "O gün yaşananlar onu gerçekten kırdı, o günden sonra kendini hiç güvende hissetmedi. Korkudan diğer insanların olduğu hiçbir yere gitmek istemiyordu. Ayrıca sık sık panik atak geçiriyordu ve bundan asla kurtulamadı." diye konuştu.

