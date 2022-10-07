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Realite yıldızı Ella Rae Wise, ‘ucuz’ göğüs estetiği ameliyatından sonra kabusu yaşadı! “Göğüslerimdeki hissi kaybettim”

07.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOWIE televizyon şovunda boy gösterdikten sonra kısa sürede ünlenen realite yıldızı Ella Rae Wise, göğüs büyütme estetik ameliyatından sonra adeta kabusu yaşadı. Ameliyatın sonrasında göğüslerindeki hissi kaybettiğini ifade eden Wise, bu durumun emzirmeye karşı tutumunu etkileyebileceğini ve göğüslerindeki his geri gelmezse biberonla beslemeye yönelebileceğini söyledi.

Realite yıldızı Ella Rae Wise, ‘ucuz’ göğüs estetiği ameliyatından sonra kabusu yaşadı! “Göğüslerimdeki hissi kaybettim”

22 yaşındaki realite yıldızı Ella Rise Wise, Instagram'da takipçilerine güvenini artırmak için bir danışmaya gideceğini söyledikten sonra göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. Göğüs ölçülerini büyüten ve göğüslerinin görüntüsünü yukarı kaldıran işlemi için piyasanın yarı fiyatında bir ödeme yaptığı söyleyen Wise, estetik prosedürün sonrasında göğüslerinde his kaybı olduğunu itiraf etti.

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“BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL”

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Göğüs büyütme prosedürünün sonrasında hissizleşmesinin kendisi için önemli olmadığını ifade eden Wise, “Biraz his kaybının yaşanması oldukça normal. Ancak bir yıl içinde geri gelmesini bekliyoruz. Dürüst olmak gerekirse göğüslerimde his olmaması gerçekten umrumda değil. Çünkü kendimi hasta hissetmiyorum.” dedi.

İlerleyen yıllarda bir çocuk sahibi olması durumunda göğüslerindeki hissizleşmeninin bir sorun yaratabileceğini dile getiren Wise, “Bebeğimle bir bağ hissedemediğim için biraz üzgün olabilirim. Umarım o zamana kadar geri gelir ve olmazsa emzirmem.Sadece biberonla besleyeceğim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi estetik göğüs estetiği
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