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Işıl Reçber, koronavirüse yakalanan eşi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 22:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Işıl Reçber Instagram hesabından eşinin sağlık durumuyla ilgili mesaj yayınladı.

Işıl Reçber, koronavirüse yakalanan eşi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Koroanavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak eşi Işıl Reçber, paylaşımında şunları yazdı:

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"72 saatimiz zordu inşallah daha iyi olacağız gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler sevgiler...

Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu; Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değil ise vakit kaybedersiniz Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, Boğazda burunda günlerce takılmıyor hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani Akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor çoğalıyor zatürre başlıyor.

Sonra İlk 72 saat çok kritik Ateş günlerce saatlerce sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler ağır halsizlik yorgunluk iştahsızlık.

Gri renk ten ve dudak. Hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen konuşturmayan öksürük ,düzensiz nabız Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele. Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız… Benim net gözlemlerimle. Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler ful herkesin ailesinden sevdiklerinden birileri var her şey insanlar için bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde kalmaya devam..."

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Anahtar Kelimeler:
koro, koronavirüs, rüştü reçber, Işıl Reçber,

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