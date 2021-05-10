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İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi! Ankara'da kan donduran olay

10.05.2021 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANKARA'da Mehmet Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Op.Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile onun 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence yaptı. Olay A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşuların ihbarıyla ortaya çıkarken, eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi! Ankara'da kan donduran olay

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİ VE ÜVEY OĞLUNUN ELLERİNİ BAĞLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve onun ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence etti.

Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

ARACININ İÇİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Mehmet Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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