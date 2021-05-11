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Iskra Lawrence’dan sansasyonel fotoğraf! 13 aylık oğluyla üstsüz poz verdi

11.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlı model Iskra Lawrence, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla olay yarattı. Ünlü model, 13 aylık oğluyla birlikte verdiği pozda photoshop ve airbrushing hakkındaki yanılgıları vurgulamak istediğini söyledi.

Iskra Lawrence’dan sansasyonel fotoğraf! 13 aylık oğluyla üstsüz poz verdi

Iskra Lawrence, fotoğraf rötuşlama ve airbrush kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için 13 aylık oğluyla üstsüz poz verdi. Boticelli tablolarından esinlenerek hazırlanan fotoğrafı sanatçı Linda Blacker hazırladı.

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30 yaşındaki kıvrımlı model, söz yazarı Philip Payne ile olan ilişkisinden olan oğluyla birlikte verdiği fotoğrafı Instagram’da şaşkınlıkla karşılandı.

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“Bir anne olarak yeniden doğdum” diyen ünlü manken sözlerine, “Tanrı'nın bana verdiği bu armağana, her gün minnettar olacağım. Daha iyi bir insan olmak ve dünyayı daha kabul edilebilir ve sevgi dolu bir yer haline getirmeye katkıda bulunmak için amacım ve motivasyonumsun...” şeklinde devam etti.

ISKRA LAWRENCE: "RÖTUŞ OLMADI"

Fotoğrafın düzenlenme süreciyle ilgili konuşan Iskra Lawrence, “Açıkça bu görüntü bilgisayar programlarında, görüntü katmanları, ışık ve renklerle düzenlenmiştir. Ama cildimde, şeklimde ve vücudumda herhangi bir rötuş olmadı...” dedi.

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Sık sık moda endüstrisinin sorunlu kısımlarını vurgulayan resimler paylaşan Iskra Lawrence, beden olumlamanın en sıkı savunucularından biri.

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Iskra Lawrence Instagram
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