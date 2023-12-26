Iskra Lawrence kutudan çıkan iç çamaşırlarını tek tek giydi!

Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında öncü olan Iskra Lawrance iç çamaşırı ve bikini modelliği konusunda kendi kendiyle bir hesaplaşmaya giriştiğini daha önce açıklamıştı.

"Herkes beni iç çamaşırıyla gördüğü için utanır mıyım?" düşüncesine sahip olduğunu daha önce dile getiren model artık tüm kalıplara meydan okuyor.

Moda dünyasının, ideal beden ölçülerine sahip olmayan, kıvrımlı ve kilolu kadınları dışlamasının önüne geçmek için öncü olan, sürekli olarak takipçilerine ve hayranlarına bu durumu kabullenmemeleri için tavsiyeler veren kıvrımlı model son olarak kutusundan çıkan iç çamaşırlarını bir giydi bir çıkardı.

Seksi görünümüyle yine hayranlarından beğeni toplayan Lawrance'e "Şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.







