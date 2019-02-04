Iskra Lawrence: Sevgilim yüzünden tacize uğradım

28 yaşındaki bikini modeli Iskra Lawrence, müzisyen Philip Payne ile birlikte olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Birçok takipçisi güzel modele mutluluk dilerken Lawrence, hiç beklemediği ırkçı saldırılara da maruz kaldı.

Iskra Lawrence "Nezakete merhaba" etiketiyle Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, "Özel hayatındaki ilişkisini sosyal medyada paylaştıktan sonra çok fazla destek mesajı aldığını ama sonra da nefret dolu ırkçı söylemlere maruz kaldığını" belirtti.

Lawrence, sadece kendisinin değil, sevgilisi Philip Payne'in de nefret dolu ırkçı söylemlere hatta tehditlere maruz kaldığını da anlattı.



