Iskra Lawrence şovunu yaptı!

Miami sahillerinde Iskra Lawrence rüzgarı esti. Neşeli halleri ile dikkat çeken Lawrence, 2 farklı mayo modeli ile defalarca poz verdi.

'Bu gerçek görüntüm'

Moda dünyasında son yıllarda giderek yükselen bedensel pozitivizmin öncülerinden olan Iskra Lawrence tanıtım yüzü olduğu bikini ve mayo firmasının katalog çekiminde görüntülendi.

Miami plajında çeşit çeşit mayo ile poz veren 28 yaşındaki Lawrence, çekim aralarında kamera arkası ekiple şakalaşmayı da ihmal etmedi.

Kariyerinin ilk döneminde fazla kilolu olduğu için başvurduğu moda firmalarından geri çevrilen Lawrence, Instagram sayesinde hayalini kurduğu meslege kavuştu.

Kalıpların dışında ya da çok zayıf olmadan da modellik yapılabileceğini kanıtlayan Lawrence, sosyal medya hesaplarında da birçok meslektaşının aksine pozlarını hiç photoshop uygulamasından geçirmeden paylaşıyor.