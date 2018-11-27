MAGAZİN

Iskra Lawrence şovunu yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Iskra Lawrence, en çok kazanan büyük beden modeller arasında yer alıyor. Büyük beden manken Iskra Lawrence, bir bikini markası için objektiflere poz verdi.

Miami sahillerinde Iskra Lawrence rüzgarı esti. Neşeli halleri ile dikkat çeken Lawrence, 2 farklı mayo modeli ile defalarca poz verdi.

'Bu gerçek görüntüm'

Moda dünyasında son yıllarda giderek yükselen bedensel pozitivizmin öncülerinden olan Iskra Lawrence tanıtım yüzü olduğu bikini ve mayo firmasının katalog çekiminde görüntülendi.
Miami plajında çeşit çeşit mayo ile poz veren 28 yaşındaki Lawrence, çekim aralarında kamera arkası ekiple şakalaşmayı da ihmal etmedi.
Kariyerinin ilk döneminde fazla kilolu olduğu için başvurduğu moda firmalarından geri çevrilen Lawrence, Instagram sayesinde hayalini kurduğu meslege kavuştu.
Kalıpların dışında ya da çok zayıf olmadan da modellik yapılabileceğini kanıtlayan Lawrence, sosyal medya hesaplarında da birçok meslektaşının aksine pozlarını hiç photoshop uygulamasından geçirmeden paylaşıyor.
Iskra Lawrence, kadınlara her beden ölçüsünde mutlu olabileceklerini ve bunu hak ettiklerini ifade eden mesajlar veriyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Iskra Lawrence bikini Iskra Lawrence seksi

En Çok Okunan Haberler

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Sakatlanıp hastaneye gidince...

LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı açıklama yaparken arkadan duyulan ses olay oldu

Sosyal medyada olay oldu! Duyan güldü

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğrafını paylaştı

Herkes ayrıldıklarını konuşuyordu! Sarp şaşırttı

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Kafeye icra şoku! Şeyma'dan jet açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun eski eşlerine ne kadar nafaka ödüyor

Cem Yılmaz sorulan sorulara kızdı

75 bin liralık alışveriş yaptılar diye yazarsınız

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Şeyma Subaşı'dan flaş açıklama! 'Çağatay Ulusoy ile...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.