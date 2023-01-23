İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker hamile mi? Bakın ne paylaştı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, aynı programda tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmada nişan atan ve yarışma sonrasında aradığı aşkı bulan Balaban geçtiğimiz aylarda da Şeker ile evlendi.

Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker düğün için paraya kıymış ve 2 ayrı şehirde 2 düğün yapmıştı. Çift son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sık sık kocasıyla pozlar paylaşan İlayda Şeker hamile mi? Survivor eski yarışmacısına gelen sorular sonrası Şeker bir paylaşım yaptı.

İlayda Şeker kedisini paylaşarak "1 tane oğlum var şampik, şimdi düşünmüyoruz ayrıca hamile değilim" dedi.