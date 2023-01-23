Annie Ilonzeh transparan sütyenle galada! Göğüslerini sergiledi

2019 yapımı The Intruder'ın yönetmeni Deon Taylor'dan bu yılın yepyeni korku filmi Fear geliyor.

Joseph Sikora, Andrew Bachelor, Annie Ilonzeh, Ruby Modine, Iddo Goldberg, Terrence Jenkins ve Jessica Allain rol aldığı filmin galası yapıldı.

Oyuncu Annie Ilonzeh galada iddialı tarzıyla ön plana çıktı. Güzel oyuncu galada transparan sütyen ve etek tercih etti.

Bir bakanın bir daha baktığı tarzıyla galanın ve arkadaşlarının önüne geçen Annie Ilonzeh meme uçlarının ortaya çıkmasını pek umursuyor gibi görünmüyordu.



