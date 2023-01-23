MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Annie Ilonzeh transparan sütyenle galada! Göğüslerini sergiledi

Annie Ilonzeh transparan sütyenle galada! Göğüslerini sergiledi

23.01.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Annie Ilonzeh film galasına oldukça iddialı bir kıyafetle geldi. Oyuncunun transparan sütyeni ve transparan eteği dikkat çekti. Annie Ilonzeh meme uçlarının ortaya çıkmasını pek de umursamadı.

Annie Ilonzeh transparan sütyenle galada! Göğüslerini sergiledi

2019 yapımı The Intruder'ın yönetmeni Deon Taylor'dan bu yılın yepyeni korku filmi Fear geliyor.

Joseph Sikora, Andrew Bachelor, Annie Ilonzeh, Ruby Modine, Iddo Goldberg, Terrence Jenkins ve Jessica Allain rol aldığı filmin galası yapıldı.

Oyuncu Annie Ilonzeh galada iddialı tarzıyla ön plana çıktı. Güzel oyuncu galada transparan sütyen ve etek tercih etti.

SPL5516632_067

Bir bakanın bir daha baktığı tarzıyla galanın ve arkadaşlarının önüne geçen Annie Ilonzeh meme uçlarının ortaya çıkmasını pek umursuyor gibi görünmüyordu.

SPL5516632_070


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seccade paylaştıktan sonra... Tepki çeken pozSeccade paylaştıktan sonra... Tepki çeken poz
Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!Sütyensiz tarzına bakan bir daha baktı!
Anahtar Kelimeler:
Frikik korku filmleri Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.