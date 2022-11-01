MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

01.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları yarışma sonrasında aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çifti, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İlayda Şeker, gelinlik provasındaki pozunu takipçileriyle paylaştı.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, düğün için geri sayıma başladı. İlayda Şeker, Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli pozuyla sevenlerini heyecanlandırdı.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

İlayda Şeker'in paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Gelinlik üzerinde emanet durmuş'', ''Bu hiç senin tarzın değil'' ve ''Ne kadar demode bir model'' gibi eleştiri yüklü yorumlarda bulundu. İlayda şeker'in gelinliğini beğenenler de oldu.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban, annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan arasında yaşanan gerilim nedeniyle zor günler geçirmişti.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Adadan döndükten kısa bir süre sonra Gamze Atakan ile yollarını ayıran İsmail Balaban, kalbini Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Survivor'a katılmadan önce Üsküdar'da dedesinin yanında yaşayan İlayda Şeker, şimdilerde İsmail Balaban'ın memleketi Antalya'da ikamet ediyor.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Ümmü Gülsüm Balaban ile arasından su sızmadığını söyleyen İlayda Şeker, torununa kaynanasının adını vereceğini duyurmuştu.

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son paylaşımı şaşkına çevirdi! Yarı çıplak insanları paylaşıp...Son paylaşımı şaşkına çevirdi! Yarı çıplak insanları paylaşıp...
Herkes bunu konuşuyor! Gelen müşterileri... Herkes bunu konuşuyor! Gelen müşterileri...
Yeni adresi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın gözdesi...Yeni adresi belli oldu! Acun Ilıcalı'nın gözdesi...
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı İsmail Balaban İlayda Şeker Gamze Atakan sosyal medya sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.