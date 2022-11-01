İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker gelinlikli pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, düğün için geri sayıma başladı. İlayda Şeker, Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli pozuyla sevenlerini heyecanlandırdı.

İlayda Şeker'in paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Gelinlik üzerinde emanet durmuş'', ''Bu hiç senin tarzın değil'' ve ''Ne kadar demode bir model'' gibi eleştiri yüklü yorumlarda bulundu. İlayda şeker'in gelinliğini beğenenler de oldu.

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban, annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan arasında yaşanan gerilim nedeniyle zor günler geçirmişti.

Adadan döndükten kısa bir süre sonra Gamze Atakan ile yollarını ayıran İsmail Balaban, kalbini Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.

Survivor'a katılmadan önce Üsküdar'da dedesinin yanında yaşayan İlayda Şeker, şimdilerde İsmail Balaban'ın memleketi Antalya'da ikamet ediyor.

Ümmü Gülsüm Balaban ile arasından su sızmadığını söyleyen İlayda Şeker, torununa kaynanasının adını vereceğini duyurmuştu.



