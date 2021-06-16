İsmail Balaban Survivor'da ne zaman güreşecek? Acun Ilıcalı'dan sevindiren sürpriz!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran yapımlarından biri olan Survivor'da büyük final yaklaşırken, yarışmacılara Acun Ilıcalı'dan bir bir sürprizler yapılmaya devam ediliyor. O yarışmacılardan biri olan güreşçi İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor" ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı'da bu sözlerin üzerine Balaban'a bir sürprizi olduğunu açıkladı.

İSMAİL BALABAN SURVİVOR'DA NE ZAMAN GÜREŞECEK?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın büyük final için geri sayım başladı. Her yıl finale yaklaşılırken sürprizler yapmayı ihmal etmeyen Acun Ilıcalı bu kez İsmail Balaban'ın yüzünü güldürdü. Ilıcalı, İsmail'in güreş özlemine yönelik, "Bizim ekipten seninle güreş yapmak isteyen birini ayarlayacağım sen onunla güreş yapacaksın" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişme yarışmacının yüzünü güldürürken, Survivor'da ne zaman güreş tutulacağı şimiden merak konusu oldu. Konuya ilişkin uygun rakibin bulunması beklenirken, net bir gün verilmedi. Ancak bu sürprizin final gününe çok yakın bir süreçte olması bekleniyor.