İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı nasıl başladı? "Nişanlılık durumum olduğu için..."

Survivor yarışmasına nişanlı giden ve yarışma sırasında ailesinin nişanı bozduğunu öğrenen İsmail Balaban şampiyon olup evine dönünce ilişkisini noktalamıştı.

İsmail Balaban daha sonra adadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban aşklarının nasıl başladığını anlattı. İsmail Balaban açıklamasında "Adada takım arkadaşımdı o dönem benim nişanlılık durumum olduğu için... Yakın arkadaştık yani... Sonrasında aslında yarışmada aramız çok iyi değildi. Sonrasında arkadaşları güreşe davet ettim tekrar görüştük derken böyle bir şey oldu" dedi.

İsmail Balaban açıklamasında Survivor All Star için henüz hazır olmadığını söyledi.

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Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı "Yanlış insana güvenmiş" notuyla kafa karıştırmıştı.

