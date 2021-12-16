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İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı nasıl başladı? "Nişanlılık durumum olduğu için..."

16.12.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla gündemde. İsmail Balaban son olarak katıldığı bir etkinlikte İlayda Şeker ile nasıl aşk yaşamaya başladığını anlattı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı nasıl başladı? "Nişanlılık durumum olduğu için..."

Survivor yarışmasına nişanlı giden ve yarışma sırasında ailesinin nişanı bozduğunu öğrenen İsmail Balaban şampiyon olup evine dönünce ilişkisini noktalamıştı.

İsmail Balaban daha sonra adadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban aşklarının nasıl başladığını anlattı. İsmail Balaban açıklamasında "Adada takım arkadaşımdı o dönem benim nişanlılık durumum olduğu için... Yakın arkadaştık yani... Sonrasında aslında yarışmada aramız çok iyi değildi. Sonrasında arkadaşları güreşe davet ettim tekrar görüştük derken böyle bir şey oldu" dedi.

İsmail Balaban açıklamasında Survivor All Star için henüz hazır olmadığını söyledi.

PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan ve takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Balaban, Twitter hesabından paylaştığı "Yanlış insana güvenmiş" notuyla kafa karıştırmıştı.

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PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Yaptığı paylaşım tepki çekince...Yaptığı paylaşım tepki çekince...
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İsmail Balaban
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