İsmail Ege Şaşmaz filmi için Barış Akarsu’nun yarım kalan şarkısını seslendirdi! Tüyleri diken diken etti

Barış Akarsu Merhaba filminde yer alacak olan, başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısının ilk videosu paylaşıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımın sonrasında Akarsu’nun hayranları duygusal anlar yaşadı.

<iframe width="654" height="368" src="https://www.youtube.com/embed/9keMISXj_KI" title="Barış Akarsu "Merhaba" | Barış Akarsu’nun Yarım Kalan Şarkısı" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Katıldığı bir müzik yarışmasının sonrasında dikkatleri üzerine çkemeyi baaran Anadolu rock müziğinin temsilcisi Barış Akarsu, genç yaşta trafik kazasının ardından hayata veda etmişti. Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu: Merhaba” filminde Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırırken oyuncuya Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldığı filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı. Filmin 18 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

