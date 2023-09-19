SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal, '6' numarayı içeriden çözdü! 'Transferi yapmış olmak için yapmak istemedik' demişti...

İsmail Kartal, '6' numarayı içeriden çözdü! 'Transferi yapmış olmak için yapmak istemedik' demişti...

19.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de aldığı 4 galibiyetle 1 maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde 6 numara takviyesi beklenirken, herhangi bir gelişme yaşanmamış ve eldeki oyuncularla yola devam edilmişti. İsmail Kartal, 6 numara için çözümü kadro içinden buldu. İşte detaylar...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve bu sezon oynadığı 10 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, transfer döneminde oldukça önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi futbolculara imza attıran sarı - lacivertliler gözünü 6 numara takviyesine dikmişti.

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

AA-20230917-32174624-32174619-FENERBAHCE_BITEXEN_ANTALYASPOR (Large)

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte 6 numarayı devre arasına erteleyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, "6 numara dışındaki mevkilere çok iyi hamleler yaptık. O mevki için görüştüğümüz kimi oyuncuları kulüpleri bırakmadı, kimi oyuncular kendileri gelmek istemedi. Biz de yapmış olmak için transfer yapmak istemedik. Dünyanın sonu değil." ifadelerini kullanmıştı.

6 NUMARA İKİ İSME EMANET

AA-20230821-31965648-31965647-YILPORT_SAMSUNSPOR_FENERBAHCE (Large)

Tecrübeli çalıştırıcının 6 numarayı İsmail Yüksek ve Miguel Crespo ikilisine emanet edeceği öğrenildi.

Sarı - lacivertli teknik ekibin mecbur kalınmadığı sürece iki isimden vazgeçmeyeceği belirtildi. (Milliyet)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wilfried Zaha sürprizi! Kopenhag'a karşı...Wilfried Zaha sürprizi! Kopenhag'a karşı...
Filenin Sultanları'na durmak yok! 3'te 3...Filenin Sultanları'na durmak yok! 3'te 3...
Erman Toroğlu, gelecek sezon için bombayı patlattı!Erman Toroğlu, gelecek sezon için bombayı patlattı!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe Süper Lig Teknik Direktör sezon maçı süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.