İsmail Kartal, '6' numarayı içeriden çözdü! 'Transferi yapmış olmak için yapmak istemedik' demişti...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve bu sezon oynadığı 10 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, transfer döneminde oldukça önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi futbolculara imza attıran sarı - lacivertliler gözünü 6 numara takviyesine dikmişti.

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte 6 numarayı devre arasına erteleyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, "6 numara dışındaki mevkilere çok iyi hamleler yaptık. O mevki için görüştüğümüz kimi oyuncuları kulüpleri bırakmadı, kimi oyuncular kendileri gelmek istemedi. Biz de yapmış olmak için transfer yapmak istemedik. Dünyanın sonu değil." ifadelerini kullanmıştı.

6 NUMARA İKİ İSME EMANET

Tecrübeli çalıştırıcının 6 numarayı İsmail Yüksek ve Miguel Crespo ikilisine emanet edeceği öğrenildi.

Sarı - lacivertli teknik ekibin mecbur kalınmadığı sürece iki isimden vazgeçmeyeceği belirtildi. (Milliyet)

