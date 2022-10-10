İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak 6'lı masa iddiası! Formül belli: Ortak aday ve Bakanlıklar...

Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler için geri sayım devam ediyor. Şimdilik en az 3 ittifakla gidilecek seçimlerde, cumhurbaşkanlığı için ise iki adayın yarışması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına büyük ihtimalle iki ittifakın ortak adaylarının çıkacağını dile getiren Küçükkaya, "Türkiye İşçi Partisi/ HDP bloğu aradıkları kritere yakın bir ortak aday belirlenirse onu destekleyecek. Hedef Cumhurbaşkanlığını kazanmanın yanı sıra 2 ittifakın anayasa değiştirecek (400), veya anayasa değişikliğini referanduma götürecek (360) milletvekiline ulaşmak" dedi.

6 LİDER HÜKÜMETTE...

Halk TV'deki köşesinde son kulis bilgilerini paylaşan Küçükkaya, ortak adayın belirlenip masadaki 6 liderin hükümette bir şekilde yer alması halinde seçimin kazanılabileceğini iddia etti.

"HER PARTİDEN EN AZ BİR BAKAN"

"Her parti en az 1 bakanla mutlaka hükümette olacak. Bunun dışındaki bakanlıklar partinin seçim başarısına/oy yüzdesine göre dağıtılacak. Düşünsenize 6 partiden birer Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Hele bunlar liderler olursa…" diye yazan Küçükkaya, 20 yılın siyasi kutuplaşmasının bitebileceğini belirtti.

"FORMÜL BELLİ. BEN BU FIRSATI GÖRÜYORUM"

"Elbette kolay değil. Farkındayım. Hiç kolay değil." diyen Küçükkaya, "Ama yapılabilir. Formül belli. Ben bu fırsatı gördüğüm için umutluyum. Bu hedefe ulaşılabilir olduğunu biliyorum. İş, liderlerin basiretine kalmış. Aksi halde zaten hiçbiri siyasete devam edemeyecek." ifadelerini kullandı.



