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İsmail YK kimdir? İsmail YK gerçek ismi ne? İsmail YK kaç yaşında? İsmail YK’nın hayatı…

12.04.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Yurtseven, bir dönem yaptığı şarkılarla müzik piyasasını sallamış ve birçok insan tarafından beğeni ile dinlenmiştir. Günümüzde hala birçok şarkısı dinlenen ve hatırlanan İsmail YK, kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü ise 2018 yılında çıkardığı Tansiyon albümüdür. 2004 yılında müzik piyasasına giren İsmail YK’nın ilk albümü olan Şappur Şuppur, Türkiye’de 1 milyon 250 bin satmıştır.

İsmail YK kimdir? İsmail YK gerçek ismi ne? İsmail YK kaç yaşında? İsmail YK’nın hayatı…

İsmail YK, aslında Yurtseven Kardeşler müzik grubunun en küçük üyesi olarak grupta yer almıştır. Albümlerinden önce profesyonel müzik hayatına ilk olarak 1995 yılında başlamıştır. Ebru Yaşar, Seda Sayan, Kibariye ve Alişan gibi pek çok sanatçıya kendi bestelerini vermiştir. İsmail YK, aynı zamanda kendi kliplerini kendisi yönetmiş ve aranjesini de kendisi yapmıştır. İsmail YK, 19 müzik enstrümanı çalabilmektedir.

İSMAİL YK KİMDİR?

İsmail YK’nın asıl adı İsmail Yurtseven’dir. Yurtseven Kardeşler müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.

7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir.

ismail yk

13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

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İSMAİL YK’NIN ÇALABİLDİĞİ ENSTRÜMANLAR

Piyano, Bass gitar, Bağlama, Elektro bağlama, Buzuki, Klasik gitar, Akustik gitar, Elektro gitar, Kanun, Perküsyon, Bateri, Synthesizerler, Dijital zurna, Klarne, Bateri, Ritim gitar, Yaylı tambur, Ud ve Keman.

ALBÜMLERİ

  • Şappur Şuppur (2004)
  • Bombabomba.com (2006)
  • Bas Gaza (2008)
  • Haydi Bastır (2009)
  • Psikopat (2011)
  • Metropol (2012)
  • Kıyamet (2015)
  • Tansiyon (2018)


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Alişan İsmail YK
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