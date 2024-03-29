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  4. İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi... Sakallarını uzatıp sarık taktı! Maneviyata yönelen eski manken ve oyuncu Meriç Erkan hayatının nasıl değiştiğini anlattı

İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi... Sakallarını uzatıp sarık taktı! Maneviyata yönelen eski manken ve oyuncu Meriç Erkan hayatının nasıl değiştiğini anlattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 16:43
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Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan adını değiştirdiğini açıklamış ve yeni adı Mahmut Erkan olduğunu söylemişti. Katıldığı programda gençlik yıllarında yaptıklarını ve şimdiki hayatını anlatan Meriç Erkan bu dönüşümün nasıl başladığını da anlattı.

İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi... Sakallarını uzatıp sarık taktı! Maneviyata yönelen eski manken ve oyuncu Meriç Erkan hayatının nasıl değiştiğini anlattı

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı. İsmini ve yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen Meriç Erkan yeni adının Mahmut Erkan olduğunu açıklamıştı.

Erkan, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Gençlik yıllarında yaptıklarını ve şimdiki hayatını anlatan Meriç Erkan bu dönüşümün nasıl başladığını da anlattı.

mahmud erkan

"İNSAN BU DÜNYADA SINANDIĞINI FARKINA VARMALI"

Gördüğü bir rüya üzerine bu yola yöneldiğini ifade eden Meriç Erkan anlattıklarıyla dikkat çekti.

Meriç Erkan yani yeni adıyla Mahmut Erkan programda kendisiyle ilgili şunları anlattı:

"Gördüğüm rüya hayatımı değiştirdi. Aslında tam rüya da değildi. Yani yaşantımda her şey yolunda gidiyor ama hep bir doyumsuzluk var. İnsan bu dünyada sınandığını farkına varmalı gerek şükürle gerek sabırla sınanıyoruz. Şunu düşündüm, yok olup gideceğim beni yaratan bu performansımdan memnun mu? Mümkün değil. Çünkü ben hazlarıma yenik düşmüş şöhretin paranın peşine düşmüştüm. Tanınmak ve beğenilmek insanın hoşuna gidiyordu. Bunların hepsinin geçici olduğunu gerçek mutluluğun bu olmadığını asıl mutluluğun sonsuzluktan bahseden diğer alemde olduğunu düşündüm."

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Programın ilerleyen dakikalarında Meriç Erkan'ın oğlu canlı yayına çıktı, ilk kez ekranlara geldi.

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Ahu Tuğba Meriç Erkan erkan sevgilisi
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