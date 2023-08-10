Isparta'da korkunç olay... Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında seri katil oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiye kurşun yağdırdı. Av tüfeğiyle vurulan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İşte kan donduran haberin detayları...
Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 4 erkek şahıs hayatını kaybetti.
H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. (AA)