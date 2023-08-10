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Isparta'da korkunç olay... Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında seri katil oldu

10.08.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kan donduran bir seri cinayet işlendi. Şarkikaraağaç ilçesinde 70 yaşındaki bir şahıs, aralarında husumet bulunan 4 kişiye av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. 70 yaşındaki zanlı, korkunç olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Isparta'da korkunç olay... Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında seri katil oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiye kurşun yağdırdı. Av tüfeğiyle vurulan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İşte kan donduran haberin detayları...

Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kavgaya dönüşen olayda, H.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 4 erkek şahıs hayatını kaybetti.

H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. (AA)

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cinayet Isparta

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