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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

07.04.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de son haftalarda üst üste meydana gelen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Tel Aviv'in kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'ndeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İsrail vatandaşlarından ise bölgeden uzak durmaları ve evlerinde kalmaları istendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

İsrail’de silahlı saldırılar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bulunan Dizengoff Caddesi üzerindeki Elkov adlı bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirilirken, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü. İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

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"KAFANIZI PENCEREDEN ÇIKARMAYIN"

İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

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Polis Sözcüsü Eli Levy yaptığı açıklamada, "Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı. Evlerinizden çıkmayın. Kafanızı pencereden dışarı çıkarmayın. Balkonlarınızdan uzak durun" dedi.

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Saldırganı yakalama çalışmaları helikopter destekli olarak devam ediyor.

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Başbakan Naftali Bennett’e Tel Aviv’deki silahlı saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Karargahında bilgi verildiği belirtildi.

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3 AYRI SALDIRIDA 11 İSRAİLLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.
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Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
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Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

BAŞBAKAN SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başbakan Naftali Bennett yaşanan saldırıların ardından sivillere silahlanma çağrısı yapmış ve "Kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz" demişti. Bennett'in "Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır" sözlerinin ardından ülkede ateşli silah ruhsatı başvurularında yaklaşık yüzde 2 bin 500 artış görülmüştü. (AA-İHA)

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