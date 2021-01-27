İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Kar yağışı İstanbul'da bugün etkili olacak. 27 Ocak Çarşamba sabahına yağmurla başlayan İstanbul'da gün içinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saat belli oldu. Sıcaklıkların gün içinde 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de başlayan kar yağışının akşam saatlerinde kent genelinde etkili olacağı öğrenildi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm),Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. KAR, YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm),Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Balkanlar'dan gelen kar yağışı yurda girdi, İstanbul'un kapısına dayandı Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAĞACAK? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar, saat kaçta, ne zaman yağacak? Bu iki sorunun cevabı güne yağmurlu ve soğuk bir havada başlayan Megakent sakinleri tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki hava sıcaklıkları akşam saatlerine kadar Megakent'te 7 derece dolaylarında seyredecek. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların düşmesine de bağlı olarak yağmurun yerini karla karışık yağmura gece saatlerinde ise özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına bırakması bekleniyor. ÜÇ İLÇEDE KAR YAĞIŞ BAŞLADI Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI? Başkent Ankara bugün kar yağışlı havanın etkisinde olacak. Öğle saatlerine kadar çok bulutlu ve 10 derece dolaylarında seyreden havanın yerini akşam saatlerinde kar yağışına bırakması sıcaklıkların ise sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 27 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı EGE Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur (51-110 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; genellikle güney, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İÇ ANADOLU Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun yağmurlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu HAKKÂRİ °C, 0°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı KARS °C, -4°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU