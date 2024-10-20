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  4. İstanbul Barosu başkanlığına avukat İbrahim Özden Kaboğlu seçildi!

İstanbul Barosu başkanlığına avukat İbrahim Özden Kaboğlu seçildi!

20.10.2024 19:49
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İstanbul Barosu'nda 12 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

İstanbul Barosu başkanlığına avukat İbrahim Özden Kaboğlu seçildi!

İstanbul Barosu Başkanlığı için ge rçekleştirilen seçimlerde adaylar arasında büyük bir yarış yaşandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ!

Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

12 ADAYLI BARO SEÇİMİ!

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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