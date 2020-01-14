İstanbul Beylikdüzü’nde domuz gribi şüphesi! 2 çocuk hayatını kaybetmişti

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal enfeksiyon geçirdiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden iki kız çocuğunun da hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde geldiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu ifade etti. 2 çocuğunun ölümünün ardından bazı iddialar da gündeme geldi. 2 çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi.

Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan yoğun bakım sorumlusu Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, gelen iki vak'ayla kendinin ilgilendiğini söyleyerek, "Aslında sadece bizim hastanemizde değil son zamanlarda başka hastanelerde de bu tür vak'alar ile karşılaşıyoruz. Tam olarak nedenini bilmemekle beraber bu dönemde gözüken gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler Sağlık Bakanlığını tarafından başlatıldı. Basit bir gribal enfeksiyon olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetleri olduğu zaman ailelerin önemle dikkate alarak önce en yakın Aile Sağlık Merkezine daha sonra hastanelere başvurulmaları gerekli” diye konuştu.