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İstanbul Boğazı’nda mayın hareketliliği! Vatandaş fark etti, denizin dibinden çıkarıldı

18.07.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Sarıyer Kireçburnu açıklarında midye toplamak için dalış yapan bir vatandaş, denizin dibinde bir mayın olduğunu fark etti. Patlamamış haldeki eski mayın, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. İşte detaylar...

İstanbul Boğazı’nda mayın hareketliliği! Vatandaş fark etti, denizin dibinden çıkarıldı

Korkutan olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

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Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Mayın

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