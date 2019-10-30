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İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul Boğazı’na dair hazırladığı kanun tasarısı gündeme oturdu. Tasarıya göre Boğaz'ın yetkileri İBB'den Boğaziçi Başkanlığı'na devrediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili "hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

Kanun teklifinde en çok dikkat çeken nokta, İstanbul Boğazı’ndaki yetkinin İBB’den alınarak tüm üyelerini Cumhurbaşkanlığı'nın atayacağı ‘Boğaziçi Başkanlığı’na devredilecek olması. Başkanlığa devredilen yetkiler arasında boğazdaki imar ve cins değişikliklerinin belirlenmesi de bulunuyor.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Gündeme oturan kanın tasalğıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Euronews'a konuşan İmamoğlu, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik kanun teklifi taslağı hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

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