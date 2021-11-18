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  4. İstanbul'da akılalmaz ölüm! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü

İstanbul'da akılalmaz ölüm! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü

18.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınır dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da akılalmaz ölüm! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü

Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için önceki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAPSÜLLER MİDESİNDE PATLADI

Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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(DHA)

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