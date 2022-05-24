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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu!

24.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye üye olan ya da finansal destek sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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Operasyonda yabancı uyruklu A.M.S., AM.S., O.Z. ve A.M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Şüpheliler ifadeleri için emniyete getirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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