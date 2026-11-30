Olay, gece saatlerinde Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır