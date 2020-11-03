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İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler... Ev alacaklar dikkat: İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 08:40 | Son Güncelleme

Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesi ile birlikte İstanbul’da ev alacakların en çok merak ettiği konuların başında deprem riski var. İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı? İstanbul’da hangi ilçelerde deprem riski var? İstanbul'un depreme dayanıklı semt ve mahalleleri nedir? İşte hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler ve mahalleler listesi…

İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler... Ev alacaklar dikkat: İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı?

En son İzmir, Elazığ ve Bingöl’de yaşanan depremlerden sonra İstanbul’dan ev almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de deprem bölgeleri oldu. İstanbul’da hangi bölgelerde deprem riski var, İstanbul’da deprem riski olan mahalleler hangisi, İstanbul’un depreme karşı en riskli ve güvenli ilçeleri hangi sorularının cevabını Prof. Dr. Naci Görür verdi...

İSTANBULDA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER

İstanbul’da büyük deprem bekleyen uzmanlar, Marmara Bölgesi’nin ne zaman sallanacağını bilmeseler de İstanbul’un bazı ilçelerinin depreme karşı riskli, bazı ilçelerinin ise depreme karşı dayanıklı olduğunu açıklıyor. Korona virüs sonrası Haziran itibari ile normalleşme sürecine destek amaçlı bankaların verdiği düşük faizli konut kredisi depremin tekrar gündem olmasını sağladı. Peki, İstanbul’da depreme en dayanıklı olan ilçeler hangileri? Avrupa ve Anadolu yakasında depremde hangi ilçeler güvenli?

İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler.

MARMARA BÖLGESİNDE 7.5 ŞİDDETLİ DEPREM BEKLENTİSİ

İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı? İstanbul’da hangi ilçelerde deprem riski var? Uzmanlara göre Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor. Uzmanların açıklamaları vatandaşları tedirgin etse de ev satın almak isteyen vatandaşlar yeni alacakları evi depreme dayanıklı mahalle ve ilçelerden seçmek istiyor. Beklenen olası bu sarsıntı ile ilgili olarak "İstanbul'da depreme en dayanıklı olan ilçeler hangileri? İstanbul’da deprem riski az olan mahalle ve bölgeler neresi? Avrupa ve Anadolu yakasında depremde hangi ilçeler güvenli?” sorularına cevap arayan İstanbullular için deprem yorumlarıyla nokta atışı yapan Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları haberimizde…

İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler.

AVRUPA YAKASI'NDA DEPREMDEN EN FAZLA ETKİLENEN İLÇELER HANGİSİ?

İstanbul'daki evlerin tarihine ve dayanıklılığına bakacak olursak, en eski yapıların olduğu yer olarak Beyoğlu ilçesi karşımıza çıkıyor. İstanbul’da olası bir depremden en çok etkilenecek ikinci ilçe olarak Tarihi Yarımada Fatih’i söyleyebiliriz. Fatihten sonra Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinburnu, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Bakırköy, Avcılar, , Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri olarak devam ediyor. Bölge bölge aktaracak olursak, İstanbul’un Avrupa Yakası’na en yakın il olan Tekirdağ ve ilçesi Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler.

ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI

"Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu doğrultu akımlı fay sistemleri. Şimdi bu iki fay boyunca Anadolu levhası, batıya doğru kaydığı için zaman zaman bu iki fay üzerinde depremler meydana geliyor. Nitekim Elazığ'daki deprem de bunlardan biri. Bu ikisi, Türkiye'nin deprem üreten en büyük fay sistemi. Kuzey Anadolu fayı Türkiye sınırlarında bin 600 kilometre, Doğu Anadolu fayı da yaklaşık 600 kilometre uzunlukta. Erzincan, Amasya, Bolu, Adapazarı tehdit altında." dedi.

İSTANBUL'DA DEPREME RİSKLİ OLAN İLÇELER HANGİSİ?

1999 Depreminin ardından uzmanlar olası bir İstanbul depremi için araştırma içerisinde. Yapılan araştırmalar sonrasında olası bir büyük depremde Avrupa Yakası Anadolu Yakası’ndan daha çok etkilenecek. Avrupa Yakası’nda depremden etkilenecek deprem riski olan ilçeleri ilerleyen konularda aktaracağız. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem profesörü Ahmet Ercan'ın tespitleri doğrultusunda "Cankurtaran'dan başlayıp Ayasofya'ya, oradan Süleymaniye'ye, oradan Fatih'e, Edirnekapı'ya, oradan Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin kuzey kıyısına bir çizgi çekin ve bu çizginin güneyindeki yerler depremde en çok hasar ve en çok yıkım görecek yerlerdir" açıklamasını yaptı.

İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler.

İSTANBUL'DA ORTA DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER / SEMTLER / MAHALLELER

İstinye çukuru, Florya, Yeşilköy, Ataköy, Tarabya çukuru, Tophane, Salıpazarı, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Nakkaşdere, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı ve Zeytinburnu.

İSTNABUL'DA YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER / İLÇELER / MAHALLELER

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Ambarlı ve Haramidere.


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