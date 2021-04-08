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  4. İstanbul'da dolu alarmı! Meteoroloji'nin yağış uyarısı sonrası herkes arabasına koştu

İstanbul'da dolu alarmı! Meteoroloji'nin yağış uyarısı sonrası herkes arabasına koştu

08.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul için Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Söz konusu uyarılarının ardından dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.

İstanbul'da dolu alarmı! Meteoroloji'nin yağış uyarısı sonrası herkes arabasına koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özelllikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

'İNSANLAR KORKUYOR'

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı “Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.

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Metin Hancı ise “Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar. Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul

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