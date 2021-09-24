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  4. İstanbul'da dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü

İstanbul'da dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü

24.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir anne eline aldığı sopa ile uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında dövdü. Bazı vatandaşların araya girmesinin ardından anne kızını yerde bırakıp gitti.

Olay 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir annenin kızı uyuşturucu bağımlısı oldu. Tüm çabalara rağmen uzun süredir uyuşturucuyu bırakmayan ve sürekli annesine sorun çıkaran kız ile annesinin arasındaki tartışma o gün sokağa taştı. Anne eline aldığı sopayla kızını sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra anne yere yatırdığını kızını dövmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar da olan biteni seyretmekle yetindi.

KIZINI YERDE BIRAKIP GİTTİ

O anları evinin penceresinden cep telefonu ile kaydeden bir kişi de, olayı seyredenlere sitem etti. Daha sonra bazı vatandaşların araya girmesinin ardından anne kızını yerde bırakıp gitti. Yerde yatan kız için ambulans çağrıldı. Ayakta tedavi edilen genç kız da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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