İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü! Uzman isim açıkladı: Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı sonrası hayat durdu. Etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlar durduruldu, toplu taşıma araçları kilitlendi, yüzlerce insan yollarda kaldı. Etkili olan kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztel açıklamasında, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya’dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu." ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizerek, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in açıklamaları şu şekilde:

Önümüzdeki 24 saatte bizi hangi bölgede kar bekliyor ne bekliyor derseniz. Bu gece Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar ertelenebilir. Kar biraz 21 sularından sonra oraya tekrar sokulacağa benziyor İstanbul’da. Akdeniz’de renklendirilmiş olarak kuvvetli görüyorsunuz kar yağışlarını. Açık mavi olan yerlerde ise hafif hafif kar Toroslar’ın özellikle Adana’ya olan tarafları Antalya Adana arası çok kuvvetli kar yağışı bekliyor. 30 yılda bir kar yağan yerler var. Marmaris bir tanesi burada da bir insan ömründe ilk defa görebileceği hadiseyi görüyor.

"SIFIRIN ALTINDA 43 DERECEYDİ DÜN İSTANBUL'UN 5 KİLOMETRE ÜSTÜ"

Çok derin bir soğuğun içerisindeyiz. Bu önümüzdeki 24 saat içerisinde alacağımız kar yağışı azalmış olsa da bitmiş değil. Biz bu soğukları nereden aldık konusu çok karıştı. İnsanlar cep telefonundan radar uygulamasını takip bile etse dün akşam yollarda kalmayabilirdi.

Kuzeyimizde İskandinavya Sibirya tarafından ülkemize doğru sokulan adeta kopup gelen bir soğuk var. Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya’dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu.

Bu konu ile ilgili yağışlar ne zaman? Yarın İstanbul’da yağışlar zayıflıyor ama sıcaklıklar sıfıra yakın seyrettiği için güne erken başlayanları yine karla kaplı ve buzlanmış yollar bekliyor olabilir. Perşembe günü biz rahatlıyoruz. Rüzgarın Perşembe akşamı yön değiştirip Cuma günü lodosa dönmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların Cuma günü tekrar İstanbul’da 8-9 derecelere kadar yükselebilir.

"İÇ ANADOLU'DA ANKARA'NIN DOĞUSUNDA BİRAZ KUVVETLENEBİLME İHTİMALİ VAR"

Radar haritasında da görünen şimdiki yağışların önümüzdeki saatlerde İç Anadolu’da Ankara’nın doğusunda biraz kuvvetlenebilme ihtimali var. Burada da son yağışlar görünüyor. Yağış bittikten sonra arkasında ise sıfırın altında 20 derecelerin görüleceği ayaz yani soğuk bir üzüntü bırakacak. Bu dondurucu koşullara alışık olsa da insanlar ama biraz uzun sürdü.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Macit, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul’da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul’u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul’da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul’da devam ediyor” diye konuştu.

"ANKARA'DA 3 GÜN BOYUNCA HAFİF KAR GEÇİŞLERİMİZ VAR"

Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, “Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

