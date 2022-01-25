HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü! Uzman isim açıkladı: Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü! Uzman isim açıkladı: Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat

25.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yüzlerce insan yollarda kalırken karla mücadele aralıksız devam etti. Kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi." dedi. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit de yağışlarla ilgili Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekti.

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü! Uzman isim açıkladı: Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı sonrası hayat durdu. Etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlar durduruldu, toplu taşıma araçları kilitlendi, yüzlerce insan yollarda kaldı. Etkili olan kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztel açıklamasında, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya’dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu." ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizerek, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in açıklamaları şu şekilde:

Önümüzdeki 24 saatte bizi hangi bölgede kar bekliyor ne bekliyor derseniz. Bu gece Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar ertelenebilir. Kar biraz 21 sularından sonra oraya tekrar sokulacağa benziyor İstanbul’da. Akdeniz’de renklendirilmiş olarak kuvvetli görüyorsunuz kar yağışlarını. Açık mavi olan yerlerde ise hafif hafif kar Toroslar’ın özellikle Adana’ya olan tarafları Antalya Adana arası çok kuvvetli kar yağışı bekliyor. 30 yılda bir kar yağan yerler var. Marmaris bir tanesi burada da bir insan ömründe ilk defa görebileceği hadiseyi görüyor.

Screenshot_17

"SIFIRIN ALTINDA 43 DERECEYDİ DÜN İSTANBUL'UN 5 KİLOMETRE ÜSTÜ"

Çok derin bir soğuğun içerisindeyiz. Bu önümüzdeki 24 saat içerisinde alacağımız kar yağışı azalmış olsa da bitmiş değil. Biz bu soğukları nereden aldık konusu çok karıştı. İnsanlar cep telefonundan radar uygulamasını takip bile etse dün akşam yollarda kalmayabilirdi.
Kuzeyimizde İskandinavya Sibirya tarafından ülkemize doğru sokulan adeta kopup gelen bir soğuk var. Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya’dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu.
Bu konu ile ilgili yağışlar ne zaman? Yarın İstanbul’da yağışlar zayıflıyor ama sıcaklıklar sıfıra yakın seyrettiği için güne erken başlayanları yine karla kaplı ve buzlanmış yollar bekliyor olabilir. Perşembe günü biz rahatlıyoruz. Rüzgarın Perşembe akşamı yön değiştirip Cuma günü lodosa dönmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların Cuma günü tekrar İstanbul’da 8-9 derecelere kadar yükselebilir.

Screenshot_18

"İÇ ANADOLU'DA ANKARA'NIN DOĞUSUNDA BİRAZ KUVVETLENEBİLME İHTİMALİ VAR"

Radar haritasında da görünen şimdiki yağışların önümüzdeki saatlerde İç Anadolu’da Ankara’nın doğusunda biraz kuvvetlenebilme ihtimali var. Burada da son yağışlar görünüyor. Yağış bittikten sonra arkasında ise sıfırın altında 20 derecelerin görüleceği ayaz yani soğuk bir üzüntü bırakacak. Bu dondurucu koşullara alışık olsa da insanlar ama biraz uzun sürdü.

Screenshot_19

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Macit, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul’da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul’u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul’da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul’da devam ediyor” diye konuştu.

"ANKARA'DA 3 GÜN BOYUNCA HAFİF KAR GEÇİŞLERİMİZ VAR"

Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, “Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

2

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Montajlı fotoğrafını paylaşıp tehdit etti... Sonrası korkunç!Montajlı fotoğrafını paylaşıp tehdit etti... Sonrası korkunç!
Anahtar Kelimeler:
Habertürk İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.