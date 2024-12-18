HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

18.12.2024 14:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 14:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da nefes kesen bir fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon için emniyet ekipleri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Toplamda 22 kişi gözaltına alınırken mağdur durumundaki yabancı uyruklu kadınlar arasında doktor, hemşire ve mühendis olduğu belirlendi. Fuhuş çetesinin özel katalog ayarlaması da dikkat çekti.

İstanbul'da kurdukları 3 ajans aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların içinde doktor, hemşire ve mühendisin olduğu da belirtildi.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474484_140298

ÇETE ÜYELERİ ADIM ADIM İZLENDİ

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine yaptıkları saha çalışmalarında yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinin ardından çete üyelerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474485_140298

KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Şüphelilerin 3 ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi. İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi. Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474487_140298

SAATİ 200 GECELEĞİ BİN DOLAR

Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kadınların saati 200 dolar, geceliğine ise bin dolar ücretle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları Whatsapp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474488_140298

DOKTOR, HEMŞİRE VE MÜHENDİS DE VAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen 15 adrese baskın yapıldı.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474490_140298

Fuhuş yaptırılan içlerinde doktor hemşire ve mühendislerinde olduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 Yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474491_140298

Yakalanan toplam 22 şahıs Ahlak büro amirliğine intikal ettirdi. Şüphelilerle birlikte 58 bin 300 lira, 2 bin 290 dolar, 17 cep telefonu, 17 adet sim kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474493_140298

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiler.

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474495_140298

ISTANBUL--ISTANBULDA-FUHUS-OPERASYONU-_474496_140298

Anahtar Kelimeler:
Doktor İstanbul fuhuş fuhuş çetesi
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

Cinayet saatindeki sır perdesi kalkıyor: Salim Güran'ın telefonunda bulundu

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.