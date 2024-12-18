İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da kurdukları 3 ajans aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların içinde doktor, hemşire ve mühendisin olduğu da belirtildi.

ÇETE ÜYELERİ ADIM ADIM İZLENDİ

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine yaptıkları saha çalışmalarında yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinin ardından çete üyelerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Şüphelilerin 3 ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi. İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi. Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.

SAATİ 200 GECELEĞİ BİN DOLAR

Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kadınların saati 200 dolar, geceliğine ise bin dolar ücretle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları Whatsapp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.

DOKTOR, HEMŞİRE VE MÜHENDİS DE VAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen 15 adrese baskın yapıldı.

Fuhuş yaptırılan içlerinde doktor hemşire ve mühendislerinde olduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 Yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Yakalanan toplam 22 şahıs Ahlak büro amirliğine intikal ettirdi. Şüphelilerle birlikte 58 bin 300 lira, 2 bin 290 dolar, 17 cep telefonu, 17 adet sim kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiler.