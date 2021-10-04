İstanbul'da gece vakti düşen gök taşı gökyüzünü aydınlattı! O anlar kamerada

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde bir parlama meydana geldi. Parlamaya neden olan gökyüzünde düşen bir ışık hüzmesinin gök taşı olduğu anlaşıldı. Düşen gök taşı adeta gökyüzünü aydınlattı. Öte yandan, düşen gök taşının İstanbul’un bir çok noktasından görüldüğü sosyal medyada vatandaşlar tarafından dile getirildi.

Gök taşının düşme anını araç kamerası ile kaydeden Sezer Sivri, “Ataşehir’den Dudullu istikametine doğru ilerliyordum İMES E kapısına yaklaştığım sıralarda gökyüzünde bir cisim kaydı. Havada bulut yoktu yıldız kaydı sandım daha sonra arabayı sağa çektim merak ettim ne olduğunu çünkü ilk kez görüyordum. Araç kamerasının kaydından hemen baktım gök taşı kaymış. İlginç bir durum, herkese nasip olmaz” dedi.

Araç kameraları tarafından kaydedilen o anlarda gök taşının aniden havada belirdiği görülüyor. Saniyeler içinde düşen gök taşı gökyüzünü aydınlatıyor.

Öte yandan, bilim insanları ve astronomlar, geleneksel gök taşlarından bin kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş Sistemi’ne yaklaştığını duyurdu. Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle “cüce gezegen” olarak tanımladığı, daha sonra gök taşı olduğu anlaşılan cismin, Dünya’ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031yılı olacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

