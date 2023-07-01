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İstanbul'da hayrete düşüren olay! Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptı

01.07.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 'tantanacı kadınlar', meydana gelen kazayı izleyen bir adamın para dolusu çantasını çaldı. Durumu fark eden adam, bir süre sonra kadınları yakaladı. Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasına tuvaletini yaptı. Adam çantasını geri alırken kadınlar kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Esenyurt'ta meydana gelen olayda bir adam, meydana gelen kazayı izlerken para dolu çantası, 'tantanacı kadınlar' tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden adam kadınları yakaladı. Kadınlar adamdan kurtulmak için önce soyundu ardından da caddenin ortasına tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye görüntülenirken kadınlar kayıplara karıştı.

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ÖNCE SOYUNDU ARDINDAN CADDE ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi, Amasyalılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin alt sokağında iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sokaktan geçen yabancı uyruklu bir adam, olayı izlemeye başladı. O sırada sokaktaki bir grup kadın, adamın çantasını kaparak kaçmaya başladı. "Tantanacı kadınlar" olarak bilinen hırsızları caddeye kadar kovalayan adam, bir süre sonra kadınları yakaladı. Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasında tuvaletini yaptı. Bir süre sonra çantasını geri alan adam 10 bin lirasının eksik olduğunu fark etti. Olay sonrası kadınlar kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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"SOYUNUP ADAMI CAYDIRMAK İSTEDİLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Şükrü Araz, "İlk olarak arka sokakta maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Daha sonra yoldan geçen yabancı uyruklu bir şahıs, durup olayı seyretmeye başladı. Bu sırada tantanacı kadınlar, adamın çantasını kapıyorlar. Daha sonra cadde üzerine geliyorlar. Bir süre sonra kargaşa oldu. Adamın parasının bir kısmını geri aldığını gördüm. Biz de araya girdik. Kadınlar parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler. Adamın dediğine göre yaklaşık 10 bin lirası çalınmıştı. Biz polisleri aradık ama geldiklerinde mağdur olan adam ve tantanacı kadınlar da gitmişti" dedi.

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"KADIN SOYUNDU, KENDİNİ YERLERE VURDU"

Olayı gören bir diğer esnaf Doğukan Ertan ise "Adamın bir miktar parasını çalmışlar. Daha sonra adam tantanacı kadınları yakaladı. Tartıştılar ve sonunda adam parasını aldı. Kadın soyundu, kendini yerlere vurdu yani rezil bir olaydı. Olay sonrası tantanacı kadınlar kaçtı. Bunlar yaşanmaması gereken olaylar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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İstanbul Esenyurt

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