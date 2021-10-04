İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdiler

Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskın sırasında kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulundu. Biber gazı ile de müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti.

GÖZALTILAR VAR

Gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

