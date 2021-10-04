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  4. İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdiler

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdiler

04.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de düzenlenen baskında kağıt toplayıcıları, kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu. Polis, biber gazıyla müdahalede ederken gözaltıların olduğu belirtildi.

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Barakaları ateşe verdiler

Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskın sırasında kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulundu. Biber gazı ile de müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti.

GÖZALTILAR VAR

Gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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