İstanbul'da kar hazırlığı! Tuz çuvalları bırakıldı, kar küreme araçları...

İstanbul'da kar yağışı hazırlığı başladı. Geçen yıl aralıksız yakalanan kar yağışı Kar yağışı hazırlıklıkları İstanbul'da başladı. Geçtiğimiz yıl yollarda saatlerce vatandaşın mahsur kaldığı görüntülerin bu yıl da yaşanmaması için ekipler harekete geçti. Megakentte hem basın ekspres yolu, E-5 karayolu ve Beylikdüzü üzerinde bir çok nokta da bariyerler kesilerek kar küreme araçlarının dönüş yapabilmesi için noktalar hazırlandı. Bir çok noktaya da çuvallarla tuz bırakıldı.

"BAZI YERLERDE TUZLAR VAR"

İnsanlar rahatlasın artık diyen Said Eroğlu, “Geçen senelerde sıkıntı çektiğimiz için düzenlemeler yapılıyor. Bazı yerlerde tuzlarda var bazı yerlerde yollarda açmışlar. İnsanlar artık rahatlasın” dedi.

"KAR YAĞDIĞINDA GÖRECEĞİZ AMA..."

Tuzların her yerde olduğu ama kış şartlarında kimler tarafından kullanılacağının bilinmediğini söyleyen Halil Yıldırım, “Önemli olan tuzların konulması değil. Tuzların görevini yapabilmesi. Bir görevli olmadıktan sonra tuzlar olduğu yerde çürür gider. Hiçbir anlam ifade etmez.

Görüyoruz her yerde var ama kış şartlarından dolayı o nerede ne şekilde kimler tarafından kullanılacak o bilinmiyor. Görsel olarak duruyor sadece. Kar yağdığında göreceğiz ama bu İstanbul’da hiçbir şey yolunda gitmez. Tuzlar olduğu yerde erir” diye konuştu.

(İHA)



