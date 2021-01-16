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  4. İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

16.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Çamlıca'da sis ve yoğun kar etkili oldu. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da aksam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı belirtilmiş ve özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve araç sürücüleri uyarılmıştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı saat 18.00 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakasının özellikle Çamlıca gibi yüksek kesimlerinde karla karışık başlayan yağmur kısa süre sonra sade kara dönüştü.

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GÖRÜŞ MESAFESİ 5 İLA 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kar yağışının yanı sıra yoğun bir siste meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri için görüş mesafesi yaklaşık 5 ila 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesi düşen araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı başladıİstanbul'da kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ise, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtilen kar yağışı sonrası, kentte 20 ila 40 cm arasında kar kalınlığının oluşması bekleniyor. (İHA)

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